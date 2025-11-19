جتوئی میں عوامی خدمت کیمپ کا انعقاد،تمام سرکاری خدمات فراہم
وسندے والی (نامہ نگار )تحصیل جتوئی کے کینال ریسٹ ہاؤس حمزے والی میں عوامی خدمت کیمپ کا انعقاد کیا گیا ۔۔۔
جس میں ضلعی انتظامیہ کے مختلف محکموں نے سٹالز لگائے اور شہریوں کو ایک ہی چھت کے نیچے تمام ضروری سرکاری خدمات فراہم کیں جن میں ریونیو، پولیس، صحت، رجسٹریشن، سوشل ویلفیئر، زراعت اور دیگر متعلقہ سہولتیں شامل تھیں۔ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ نے کہا کہ وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ضلعی انتظامیہ عوام کو بروقت اور شفاف خدمات فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے ۔