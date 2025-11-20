صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچے سے زیادتی کی کوشش،متعدد افراد کیخلاف کارروائی شروع

  • ملتان
بچے سے زیادتی کی کوشش،متعدد افراد کیخلاف کارروائی شروع

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے زیادتی کی کوشش کرنے کے الزام میں چار نامزد اور دیگر نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔۔۔

سٹی شجاع آباد پولیس کو ریاض نے اطلاع دی کہ ملزم نے اس کے بیٹے کو گھر سے بلوا کر اپنے ساتھ لے جا کر زبردستی برہنہ کیا اور زیادتی کی کوشش کی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔پولیس کے مطابق متاثرہ شخص کے والد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تمام نامزد ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور سرچ آپریشنز جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن