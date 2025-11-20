بچے سے زیادتی کی کوشش،متعدد افراد کیخلاف کارروائی شروع
ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے زیادتی کی کوشش کرنے کے الزام میں چار نامزد اور دیگر نامعلوم ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔۔۔
سٹی شجاع آباد پولیس کو ریاض نے اطلاع دی کہ ملزم نے اس کے بیٹے کو گھر سے بلوا کر اپنے ساتھ لے جا کر زبردستی برہنہ کیا اور زیادتی کی کوشش کی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا اور تحقیقات شروع کر دی ہیں۔پولیس کے مطابق متاثرہ شخص کے والد کی رپورٹ پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور تمام نامزد ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے اور سرچ آپریشنز جاری ہیں۔