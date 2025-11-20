صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بھر میں میٹرک دوسرے سالانہ امتحانات کے نتائج آج

  • ملتان
ملتان (خصوصی رپورٹر) پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کے فیصلے کے مطابق ملتان سمیت پنجاب بھر میں میٹرک دوم سالانہ امتحان 2025 کے نتائج آج صبح 10 بجے اعلان کئے جائیں گے۔۔۔

 طلبہ اپنے نتائج بورڈ کی ویب سائٹ کے ذریعے دیکھ سکیں گے ۔بورڈ کے حکام نے بتایا کہ جو امیدوار اپنے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں یا کسی مضمون کی ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں، وہ قانون کے مطابق نتائج کے اعلان کے بعد 15 دن کے اندر آن لائن درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ ری چیکنگ کے دوران طلبہ کے جوابات دوبارہ جانچے جائیں گے ۔تاکہ کسی بھی ممکنہ انسانی یا تکنیکی غلطی کی تصحیح کی جا سکے ۔

 

