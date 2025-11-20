حکومت ملکی ترقی اور تعلیم کے فروغ کیلئے کوشاں، عاطف حسین
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈسٹرکٹ بار کے رکن اور ممتاز قانون دان چودھری عاطف حسین ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ حکومتی اقدامات کی بدولت ملک ترقی اور خوشحالی کی جانب بڑھ رہا ہے ۔ ۔۔۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے اور لیب ٹاپ سکیم سے ہونہار طلبہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ معیشت کے استحکام اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ ن ہمیشہ ملکی ترقی، مضبوط معیشت اور عوامی فلاح کے ایجنڈے پر عمل پیرا رہی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا اور امید ظاہر کی کہ مثبت پالیسیوں کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے ۔