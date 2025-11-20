کھوجی کو چوری کا کھرا نکالنے پر ملزموں کی دھمکیاں
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) چک نمبر 64 کے بی میں چوری کی واردات کی کھوج لگانے پر کھوجی کو مبینہ ملزموں کی جانب سے مسلح ہو کر جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔۔۔۔
رپورٹ کے مطابق گاؤں میں ہونے والی چوری کا کھرا کھوجی (سراخی) محمد امین پہوڑ نے محمد شعبان وغیرہ کے گھروں تک نکالا تو صورتحال کشیدہ ہو گئی۔بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی کھرا ان کے دروازے تک پہنچا، محمد شعبان مسلح پسٹل جبکہ علی شیر اور فرحان سوٹوں سمیت گھر سے باہر نکل آئے اور کھوجی کا راستہ روک کر اس پر دھمکیوں کی بوچھاڑ کر دی۔