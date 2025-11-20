صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیپلز پارٹی عوامی خدمت اور جمہوری جدوجہد کا استعارہ بن چکی ، مظہر رخسار

  • ملتان
پیپلز پارٹی عوامی خدمت اور جمہوری جدوجہد کا استعارہ بن چکی ، مظہر رخسار

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں عوامی جماعت ہے جس نے جمہوریت کے استحکام کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔۔۔

۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت ہی پارٹی کا اصل سرمایہ ہے ۔ فیصل راتھور وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہو کر عوامی محرومیوں کا ازالہ کریں گے کیونکہ وہ ایک زیرک اور محنتی سیاست دان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہمیشہ ملکی مفاد اور جمہوری اقدار کو مضبوط بناتا ہے ۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی خدمت اور جمہوری تسلسل کے لیے جدوجہد کی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن