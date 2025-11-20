پیپلز پارٹی عوامی خدمت اور جمہوری جدوجہد کا استعارہ بن چکی ، مظہر رخسار
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل جنرل سیکرٹری مہر مظہر رخسار سیال ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی حقیقی معنوں میں عوامی جماعت ہے جس نے جمہوریت کے استحکام کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔۔۔
۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی طاقت ہی پارٹی کا اصل سرمایہ ہے ۔ فیصل راتھور وزیراعظم آزاد کشمیر منتخب ہو کر عوامی محرومیوں کا ازالہ کریں گے کیونکہ وہ ایک زیرک اور محنتی سیاست دان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہمیشہ ملکی مفاد اور جمہوری اقدار کو مضبوط بناتا ہے ۔ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوامی خدمت اور جمہوری تسلسل کے لیے جدوجہد کی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کے دوران کیا۔