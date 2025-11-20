صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کیخلاف آپریشن دکانداروں کو وارننگ

  • ملتان
تجاوزات کیخلاف آپریشن دکانداروں کو وارننگ

عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عبدالحکیم نوید احمد سیلانی کی نگرانی میں شہر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔۔۔

۔انفورسمنٹ انسپکٹر سید ریاض حسین شاہ نے اکرم تھراج اور ٹیم کے ہمراہ مختلف مارکیٹوں میں کارروائی کرتے ہوئے دکانوں کے سامنے لگے ڈسپلے ہٹا دیے ، جس سے شہریوں کی آمدورفت میں نمایاں بہتری آئی۔ متعدد دکانداروں کو سخت وارننگ جاری کی گئی کہ دوبارہ ڈسپلے لگانے پر قانونی کارروائی اور بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔عوامی حلقوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کارروائی مؤثر ہے لیکن عارضی ثابت ہوتی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے یہ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھا جائے تاکہ شہر کشادہ اور صاف ستھرا رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرسٹ پلازہ:سیفٹی آڈٹ،سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکا حکم

ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ،محمد اشرف

آر پی او سرگودھا کی کندیاں کے علاقوں میں کھلی کچہریاں

جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ،پاوڈر،گھی ضبط

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن