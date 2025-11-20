تجاوزات کیخلاف آپریشن دکانداروں کو وارننگ
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا رانا عامر لیاقت کی ہدایت پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عبدالحکیم نوید احمد سیلانی کی نگرانی میں شہر میں تجاوزات کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔۔۔
۔انفورسمنٹ انسپکٹر سید ریاض حسین شاہ نے اکرم تھراج اور ٹیم کے ہمراہ مختلف مارکیٹوں میں کارروائی کرتے ہوئے دکانوں کے سامنے لگے ڈسپلے ہٹا دیے ، جس سے شہریوں کی آمدورفت میں نمایاں بہتری آئی۔ متعدد دکانداروں کو سخت وارننگ جاری کی گئی کہ دوبارہ ڈسپلے لگانے پر قانونی کارروائی اور بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔عوامی حلقوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ کارروائی مؤثر ہے لیکن عارضی ثابت ہوتی ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ تجاوزات کے مستقل خاتمے کے لیے یہ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری رکھا جائے تاکہ شہر کشادہ اور صاف ستھرا رہے ۔