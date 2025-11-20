لیگی رہنما غلام شبیر کی ہمشیرہ کے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی، اجتماعی دعا
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)مسلم لیگ ن خانیوال کے ضلعی سیکرٹری انفارمیشن میاں غلام شبیر ساقی، میاں زاہد شکیل کی ہمشیرہ اور میاں تیمور اظہر کی والدہ کی قل خوانی و اجتماعی دعا کی محفل ڈیرہ میاں برادران اڈہ وجھیانوالہ میں منعقد ہوئی۔۔۔۔
محفل میں قاری خورشید الحسن نعیمی نے تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل کی، جبکہ ساجد علی چشتی، علی شیر، حاکم حسنین، شرافت قادری اور حافظ محمد اصغر صدیق نے نعتیہ کلام پیش کیا۔ سماجی و سیاسی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔اختتام پر سید عارف اللہ شاہ نے مرحومہ کے ایصالِ ثواب کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ بعد ازاں ضلعی صدر مسلم لیگ ن و ایم پی اے چوہدری ضیائالرحمن، اے ڈی پرنس، رانا بابر حسین عابد اور دیگر رہنما تعزیت کے لیے پہنچے ۔ سابق چیئرمین مہر عمر دراز وجھی اور مہر محمد اسحاق وجھی بھی موجود تھے ۔