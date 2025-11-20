روہیلانوالی کے تعلیمی اداروں کا مشترکہ آگاہی سیمینار
وسندے والی (نامہ نگار) گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول ودیگر تعلیمی اداروں کا روہیلانوالی میں مشترکہ آگاہی سیمینار ،طلبا و طالبات کو جنسی جرائم کے قوانین اور پنجاب پولیس کے جدید اقدامات کے بارے میں آگاہی دی گئی۔۔۔
۔ایس ڈی پی او صدر سرکل مرزا محمد صدیق، ایس ڈی پی او سنانواں محمد اقبال جوئیہ، ایس ایچ او روہیلانوالی غازی محمد طاہر سلیم اور جینڈر کرائم ٹیم کے سب انسپکٹر لاریب علی کی قیادت میں یہ پروگرام ہوا۔ ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ کی ہدایات پر ضلع بھر کے کالجز و سکولز میں سیمینارز کا سلسلہ جاری ہے ۔شرکاء کو ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، تشدد، ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن، پکار 15، سیف سٹی، پینک بٹن اور ویمن سیفٹی ایپ کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئیں تاکہ خواتین اور بچوں کے جرائم کے خلاف آگاہی بڑھائی جا سکے ۔