  • ملتان
مدارس و مساجد کو ڈی سیل کرنے پر خراجِ تحسین

میلسی (نامہ نگار)امیر جماعت اہلسنت سید خلیل الرحمن شاہ کی قیادت میں علماء کے وفد نے ڈی ایس پی بورے والا سے ملاقات کی۔۔۔۔

وفد میں مفتی محمد یعقوب خان سعیدی، علامہ سراج الدین، قاری عبدالرؤف، علامہ محمد عمران دیوان اور محمد فاروق شامل تھے ۔ وفد نے کالعدم ٹی ایل پی کے شبہ میں گرفتار افراد کو ریلیف دینے ، تمام مدارس و مساجد کو ڈی سیل کرنے اور ہر سطح پر بھرپور تعاون پر ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او وہاڑی کو خراجِ تحسین پیش کیا۔وفد کے مطابق ضلع وہاڑی میں تمام مدارس و مساجد کھل چکے ہیں اور نمازیں، جمعہ اور تدریس معمول کے مطابق جاری ہے ۔ تقریباً سو کے قریب گرفتار افراد کو بھی رہا کردیا گیا ہے ۔

 

