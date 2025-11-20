گیس سلنڈر ری فلنگ کے دوران دھماکا، دکاندار گرفتار،مقدمہ درج
جہانیاں(نمائندہ دنیا) گیس سلنڈر ری فلنگ کے دوران دھماکا، دکاندار گرفتار،مقدمہ درج ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ دنوں نواحی علاقہ اڈا پل 132 پر غیر قانونی طور پر ایل پی جی گیس سلنڈر ری فلنگ سنٹر پر ناصر حمید گیس بھرنے میں مصروف تھا ۔۔۔
کہ اچانک گیس سلنڈر دھماکا ہوگیا تاہم جانی نقصان نہیں ہوا ۔اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد موقع پر پہنچ گئی ۔پولیس نے گیس ری فلنگ سنٹر مالک ناصر حمید ولد عبدالحمید سکنہ لاڑ ملتان کو گرفتار کرکے اس کے خلاف اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناصر محمود کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔