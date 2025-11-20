صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس سلنڈر ری فلنگ کے دوران دھماکا، دکاندار گرفتار،مقدمہ درج

  • ملتان
گیس سلنڈر ری فلنگ کے دوران دھماکا، دکاندار گرفتار،مقدمہ درج

جہانیاں(نمائندہ دنیا) گیس سلنڈر ری فلنگ کے دوران دھماکا، دکاندار گرفتار،مقدمہ درج ۔تفصیل کے مطابق گزشتہ دنوں نواحی علاقہ اڈا پل 132 پر غیر قانونی طور پر ایل پی جی گیس سلنڈر ری فلنگ سنٹر پر ناصر حمید گیس بھرنے میں مصروف تھا ۔۔۔

کہ اچانک گیس سلنڈر دھماکا ہوگیا تاہم جانی نقصان نہیں ہوا ۔اطلاع ملنے پر پولیس تھانہ ٹھٹھہ صادق آباد موقع پر پہنچ گئی ۔پولیس نے گیس ری فلنگ سنٹر مالک ناصر حمید ولد عبدالحمید سکنہ لاڑ ملتان کو گرفتار کرکے اس کے خلاف اسسٹنٹ سب انسپکٹر ناصر محمود کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن