جہانیاں ،بس سٹینڈ کی صفائی اور فوری بحالی کیلئے اقدامات کا حکم
جہانیاں (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں فہد نور کا جنرل بس سٹینڈ کا دورہ، صفائی ستھرائی اور بحالی کے فوری اقدامات کا حکم دیا، صفائی ستھرائی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔۔۔۔
دورے کے دوران اے سی فہد نور نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ بس سٹینڈ کے وائٹ واش اور پینٹنگ کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے تاکہ مسافروں کو بہتر، صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔انہوں نے جنرل بس سٹینڈ کے انتظار گاہ اور واش رومز کا بھی معائنہ کیا اور انتظامیہ کو ہدایت کی کہ تمام بنیادی سہولیات کو جلد از جلد بہتر اور فعال حالت میں لایا جائے ۔ فہد نور کا کہنا تھا کہ وائٹ واش اور پینٹنگ کا کام مکمل ہونے کے بعد بیرونی علاقوں میں قائم غیر رسمی بس اڈوں کو جنرل بس سٹینڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔