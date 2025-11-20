میپکو آپریشن،دوبجلی چور گرفتار چار کیخلاف مقدمہ درج
گگو منڈی (نامہ نگار) میپکو ڈویژن بورے والا کی سرویلنس ٹیم نے رینجرز اور پولیس کے ساتھ مختلف مقامات پر بجلی چوروں کے خلاف مشترکہ آپریشن کیا۔ آپریشن کی قیادت ایکسین فیاض حسین کھوکھر نے کی ۔۔۔
جبکہ ایس ڈی او عظیم آباد چودھری شاہد پرویز بھی شریک تھے ۔ کارروائی کے دوران چار بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور سلمان طارق ساکن 433 ای بی اور علی اکرم ساکن یعقوب آباد کو موقع پر گرفتار کرلیا گیا۔ ایکسین میپکو نے کہا کہ ڈویژن میں بجلی چوری کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔