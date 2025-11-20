تجاوزات ،گراں فروشی کیخلاف آپریشن، جرمانے
شجاع آباد (نامہ نگار)انفورسمنٹ آفیسر پیرا شاہد رسول سکھیرا کی قیادت میں تجاوزات اور گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن تین روز سے جاری ہے ۔ ۔۔۔
کارروائی کے دوران بارہا تنبیہ کے باوجود تجاوزات قائم رکھنے والے 20 سے زائد افراد کو ہزاروں روپے جرمانہ کیا گیا اور ان کا سامان ضبط کرلیا گیا۔ اسی طرح گراں فروشی پر 30 سے زائد قصابوں، سبزی فروشوں، کریانہ مرچنٹس اور پٹرول فروخت کرنیوالوں کو بھی جرمانے کیے گئے ۔ شاہد رسول سکھیرا نے کہا کہ عوامی سہولت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے عناصر کیخلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو ریلیف نہیں دیا جائے گا۔