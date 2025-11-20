صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات ،گراں فروشی کیخلاف آپریشن، جرمانے

  • ملتان
تجاوزات ،گراں فروشی کیخلاف آپریشن، جرمانے

شجاع آباد (نامہ نگار)انفورسمنٹ آفیسر پیرا شاہد رسول سکھیرا کی قیادت میں تجاوزات اور گراں فروشی کے خلاف کریک ڈاؤن تین روز سے جاری ہے ۔ ۔۔۔

کارروائی کے دوران بارہا تنبیہ کے باوجود تجاوزات قائم رکھنے والے 20 سے زائد افراد کو ہزاروں روپے جرمانہ کیا گیا اور ان کا سامان ضبط کرلیا گیا۔ اسی طرح گراں فروشی پر 30 سے زائد قصابوں، سبزی فروشوں، کریانہ مرچنٹس اور پٹرول فروخت کرنیوالوں کو بھی جرمانے کیے گئے ۔ شاہد رسول سکھیرا نے کہا کہ عوامی سہولت کی راہ میں رکاوٹ بننے والے عناصر کیخلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی اور کسی کو ریلیف نہیں دیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ٹرسٹ پلازہ:سیفٹی آڈٹ،سی سی ٹی وی کیمرے فعال کرنیکا حکم

ڈپٹی کمشنروں کو سگریٹ کی غیر قانونی مینو فیکچرنگ،فروخت کے خلاف سخت ایکشن کا ٹاسک

سڑکوں اور گلیوں کی صفائی کے معیار کو بہتر بنایا جائے ،محمد اشرف

آر پی او سرگودھا کی کندیاں کے علاقوں میں کھلی کچہریاں

جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی ،پاوڈر،گھی ضبط

ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں، لاکھوں روپے لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن