ماحولیاتی آلودگی پھیلانے پر ایک بھٹہ مسمار،دوسرا سیل، جرمانے
خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر خانیوال کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ انجینئر سرفراز انجم کی زیر نگرانی سموگ اور آلودگی پھیلانے والے اینٹوں کے بھٹوں اور انڈسٹری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔۔۔۔
المدینہ برکس کمپنی چیک نمبر 15/8BR تحصیل میاں چنوں کو زگ زیگ ٹیکنالوجی کی خلاف ورزی کرنے پر مسمار کر دیا گیا اور اور دوسری کارروائی میں سہیل برکس کمپنی میاں چنوں کو سیل اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا اور اویس اسامہ پیپر ملز موسیٰ ورک میاں چنوں کو سموگ رولز کی خلاف ورزی کرنے پر ایک لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ انسپکٹر ماحولیات محمد امجد اپنی ٹیم کے ہمراہ روزانہ کی بنیاد پر سموگ کا باعث بننے والے یونٹس کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔