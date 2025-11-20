صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہجمال ، مین بازار اور گلیوں سے پانی کی نکاسی کا کام مکمل

  • ملتان
شاہجمال ، مین بازار اور گلیوں سے پانی کی نکاسی کا کام مکمل

مونڈکا (نامہ نگار)شاہجمال کے مین بازار اور ملحقہ گلیوں سے پندرہ روز کی مسلسل محنت کے بعد پانی کی نکاسی مکمل کر دی گئی۔۔۔۔

 سی ای او ضلع کونسل مظفرگڑھ چودھری وقاص کے مطابق بند مین ہول اور پائپ لائن کھول دی گئی ہے اور مسلسل نگرانی جاری رہے گی تاکہ لائن دوبارہ بند نہ ہو۔ طویل عرصے سے سیوریج بندش کے باعث کئی کئی فٹ پانی جمع تھا جس سے شہری شدید پریشان تھے ۔ انجمن تاجران شاہجمال کے نمائندوں نے ایم پی اے سردار عون حمید ڈوگر، ڈپٹی کمشنر اور سی ای او ضلع کونسل کا شکریہ ادا کیا۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت کے ساتھ دن رات کام کر کے تھانہ چوک تا پل بنگلہ پائپ لائن کھولی گئی جس سے پانی کا مسئلہ حل ہوگیا۔ تاجران نے تجویز دی کہ مستقل حل کیلئے لائن کے ساتھ کھال تعمیر کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن