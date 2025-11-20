شاہجمال ، مین بازار اور گلیوں سے پانی کی نکاسی کا کام مکمل
مونڈکا (نامہ نگار)شاہجمال کے مین بازار اور ملحقہ گلیوں سے پندرہ روز کی مسلسل محنت کے بعد پانی کی نکاسی مکمل کر دی گئی۔۔۔۔
سی ای او ضلع کونسل مظفرگڑھ چودھری وقاص کے مطابق بند مین ہول اور پائپ لائن کھول دی گئی ہے اور مسلسل نگرانی جاری رہے گی تاکہ لائن دوبارہ بند نہ ہو۔ طویل عرصے سے سیوریج بندش کے باعث کئی کئی فٹ پانی جمع تھا جس سے شہری شدید پریشان تھے ۔ انجمن تاجران شاہجمال کے نمائندوں نے ایم پی اے سردار عون حمید ڈوگر، ڈپٹی کمشنر اور سی ای او ضلع کونسل کا شکریہ ادا کیا۔ بھاری مشینری اور افرادی قوت کے ساتھ دن رات کام کر کے تھانہ چوک تا پل بنگلہ پائپ لائن کھولی گئی جس سے پانی کا مسئلہ حل ہوگیا۔ تاجران نے تجویز دی کہ مستقل حل کیلئے لائن کے ساتھ کھال تعمیر کی جائے ۔