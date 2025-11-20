بی آئی ایس پی دفتر میں خواتین کو ہراساں کرنے والا شخص پکڑا گیا
وجھیانوالہ(نامہ نگار )میاں چنوں میں بی آئی ایس پی دفتر میں خواتین کو ہراساں کرنے والا شخص پکڑا گیا خواتین سے پیسے بھی بٹورتا رہا ہے ۔۔۔
میاں چنوں میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر آنے والی خواتین کو ہراساں کرنے اور تذلیل کرنے کا سنگین واقعہ سامنے آیا ہے ۔ متعدد خواتین نے شکایات درج کروائی ہیں کہ حسن نامی شخص نہ صرف انہیں ہراساں کرتا رہا بلکہ 1500 سے 2000 روپے لے کر جعلی سروے بھی کرتا تھا ذرائع کے مطابق ملزم کی غیر اخلاقی حرکات کی ویڈیو بھی منظرِ عام پر آئی، جس کے بعد پولیس نے رات گئے فوری کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کر لیا۔