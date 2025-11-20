صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو نے پاکپتن میں ٹرانسمیشن لائن منصوبہ شروع کر دیا

  ملتان
میپکو نے پاکپتن میں ٹرانسمیشن لائن منصوبہ شروع کر دیا

ٹاور نمبر 92 کی تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز، بجلی انفراسٹرکچر میں بہتری متوقع

ملتان (خصوصی رپورٹر)ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے شعبہ گرڈ سسٹم کنسٹرکشن نے پاکپتن میں ٹرانسمیشن لائن بچھانے کا منصوبہ شروع کر دیا ہے ۔ ایڈیشنل چیف انجینئر جی ایس سی سید محمد مبشر رضوی نے کہا کہ متعلقہ حکام اور پولیس کی مکمل معاونت سے ٹرانسمیشن ٹاور نمبر 92 کی کھدائی اور تعمیراتی سرگرمیاں باقاعدگی سے شروع کر دی گئی ہیں۔ یہ منصوبہ علاقائی ترقی اور بجلی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ساہیوال سرکل ناصر محمود فانی اور ایکسین پاکپتن ڈویژن محمد شفیق نے ٹیم کے ہمراہ کام کی رفتار، معیار اور فیلڈ ٹیم کے انتظامات کا مسلسل جائزہ لیا اور درپیش مسائل کے حل میں عملی رہنمائی فراہم کی۔ایڈیشنل چیف انجینئر نے منصوبے پر کام کرنے والے ورکرز کو ہدایت کی کہ ٹاور کی تنصیب کے لئے زمین کی کھدائی کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم ورک اور تعاون کے اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ٹاور کی تعمیر کا اگلا مرحلہ بھی مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔

 

