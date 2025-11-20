سرحدی بندش ،پاک افغان کا تجارتی نقصان ، خواجہ حسین
2024میں پاکستان کی ہمسایہ ملک کیلئے تجارت 1ارب 14کروڑ ڈالر ہوگئی
ملتان (لیڈی رپورٹر)ایوان تجارت و صنعت ملتان کے سابق صدر خواجہ محمد حسین نے کہا ہے کہ پاکستانافغانستان سرحد کی بندش سے دونوں ممالک کو تجارتی نقصان ہوگا، تاہم پاکستان کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ، جبکہ افغانستان شدید متاثر ہو سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ دو برسوں کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوطرفہ تجارت میں نمایاں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے ۔ 2023 میں پاکستان کی افغانستان کو برآمدات 96 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہیں، جو 2024 میں بڑھ کر ایک ارب 14 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ برآمدات میں زیادہ تر خوراک، ادویات، ٹیکسٹائل مصنوعات اور تعمیراتی سامان شامل تھے ۔ دوسری جانب افغانستان سے پاکستان کی درآمدات 2023 میں 88 کروڑ ڈالر تھیں، جو 2024 میں کم ہو کر 56 کروڑ 60 لاکھ ڈالر رہ گئیں، جس میں کوئلہ، معدنیات، خشک میوہ جات اور کھالیں شامل تھیں۔خواجہ محمد حسین نے بتایا کہ پاکستان سالانہ تقریباً 2 ارب ڈالر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ منظم کر رہا ہے ، جبکہ غیر رسمی تجارت کے تحت پاکستان سے مزید 2 سے 3 ارب ڈالر مالیت کی اشیا افغانستان بھیجی جاتی ہیں اور افغانستان سے 1 سے 2 ارب ڈالر کی اضافی درآمدات ہوتی ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ اگر سرحد بند ہو جائے تو پاکستان کو برآمدات، بارڈر بزنس اور کوئلے کی سپلائی میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ، لیکن پاکستان کے پاس متبادل منڈیاں اور لوجسٹک سہولیات موجود ہونے کے باعث وہ اس صورتِ حال کا بہتر مقابلہ کر سکتا ہے ۔ اس کے برعکس افغانستان کی بنیادی ضروریات اور عالمی تجارت تک رسائی متاثر ہونے کے باعث اسے شدید مشکلات کا سامنا ہوگا۔