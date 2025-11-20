بی زیڈ یو ملتان میں تھیلیسیمیا آگاہی سیمینار کا انعقاد
مفت سکریننگ کیمپ اور طلبہ کے لئے معلوماتی کوئز مقابلہ بھی منعقد کیا گیا
ملتان (خصوصی رپورٹر)شعبہ فارماسیوٹکس، فیکلٹی آف فارمیسی، بی زیڈ یو ملتان کے زیرِ اہتمام تھیلیسیمیا آگاہی سیمینار اور مفت سکریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز ڈین فیکلٹی آف فارمیسی ڈاکٹر سمینہ افضل کی خوش آمدیدی تقریر سے ہوا۔سیمینار میں مسٹر احمد ندیم خالد اور پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی رانا نے تھیلیسیمیا کی روک تھام، تشخیص اور علاج کے بارے میں طلبہ اور شرکا کو آگاہی فراہم کی۔ پروفیسر ڈاکٹر کامران اسحاق نے جینیاتی امراض کے سماجی اثرات پر روشنی ڈالی ۔اس موقع پر طلبہ کے لئے معلوماتی کوئز مقابلہ بھی رکھا گیا، جس میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کو نقد انعامات سے نوازا گیا۔ تھیلیسیمیا سکریننگ کیمپ میں بڑی تعداد میں طلبہ نے شرکت کی اور مفت ٹیسٹ کروائے ، جس سے شرکاء کو اپنی صحت کے بارے میں فوری معلومات حاصل ہو سکیں۔