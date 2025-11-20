صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں:تین پولیس افسروں کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

  • ملتان
میاں محمد اصغر، اختر ورک اور محمد زوہیب شامل،ڈی پی او نے پروموشن بیج لگائے

لودھراں (سٹی رپورٹر) وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب کی ہدایات کے مطابق پولیس افسر کی ترقیوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ،تین پولیس افسروں کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دیدی گئی۔ اسی سلسلے میں ڈی پی او آفس لودھراں میں ترقی پانے والے افسروں کے لیے تقریب منعقد کی گئی جس میں ڈی پی او کیپٹن (ر)علی بن طارق اور ڈی ایس پی کہروڑپکا ریاض احمد فیاض نے شرکت کی۔ اس موقع پر افسروں کو ان کے اہل خانہ کے ہمراہ پروموشن بیج لگائے گئے ۔سب انسپکٹر سے انسپکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں میاں محمد اصغر، اختر ورک اور محمد زوہیب شامل ہیں۔ تقریب میں اہل خانہ کی موجودگی نے افسروں کی خوشی میں مزید اضافہ کیا۔ ترقی پانے والے افسروں نے اس اعزاز کو اپنے لیے باعثِ فخر قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ نئے جذبے اور ذمہ داری کے ساتھ فرائض کی انجام دہی کریں گے ۔

 

