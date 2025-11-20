خصوصی افراد میں معاون آلات کی تقسیم کیلئے تقریب
چھبیس مستحق افراد کو الیکٹرک وہیل چیئرز، وہیل چیئرز اور ٹرائی سائیکلز فراہم
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کے زیرِ اہتمام خصوصی افراد میں معاون آلات کی تیسرے مرحلے کی تقسیم کی تقریب منعقد کی گئی جس میں الیکٹرک وہیل چیئرز، وہیل چیئرز اور ٹرائی سائیکلز فراہم کیے گئے ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹری برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس رانا محمد سلیم حنیف نے 26 خصوصی افراد میں معاون آلات تقسیم کیے ۔ضلع میں اب تک 103 مستحق خصوصی افراد کو یہ سہولت فراہم کی جا چکی ہے ۔ تقریب میں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر امِ فروا ہمدانی، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمر، سول سوسائٹی کے ارکان، این جی اوز، میڈیا نمائندگان اور خصوصی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے دل کے بہت قریب ہیں۔ ہمت کارڈ اور معاون آلات کی فراہمی انہیں باعزت طریقے سے معاشرے میں آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر رہی ہے ۔صوبائی پارلیمانی سیکرٹری رانا محمد سلیم حنیف نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب نے خصوصی افراد اور دیگر مستحقین کے لیے تاریخی فلاحی پروگرامز کا آغاز کیا ہے ۔ دھی رانی پروگرام، ہمت کارڈ اور معاون آلات کی فراہمی ریاستِ مدینہ کے تصور کی عملی مثال ہے ۔ڈائریکٹر امِ فروا ہمدانی نے محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کے جاری فلاحی منصوبوں سے متعلق شرکاء کو آگاہ کیا، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمر نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔