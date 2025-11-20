ریزولیوشن کمیٹی نجی جائیدادوں کے تنازعات کے حل کا بڑا ذریعہ
ڈی سی ،ڈی پی او نے ہفتے میں 4 جائیدادوں کے دیرینہ تنازعات حل کرادیئے
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار )ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کا پلیٹ فارم نجی جائیدادوں کے دیرینہ تنازعات کے حل کا بڑا ذریعہ بن گیا ۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان اور ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی زیرسرپرستی کمیٹی نے ایک ہفتہ میں 4 جائیدادوں کے دیرینہ تنازعات حل کرادیئے ۔ درخواست دہندگان نے دیرینہ تنازعات کے فوری حل پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے اظہار تشکر کیا ۔ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان اور ڈی پی او اسماعیل کھاڑک کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں 11 کیسز کی سماعت،4 کے فیصلے اوردیگر 7 میں اسسٹنٹ کمشنرز سے رپورٹس طلب کرلی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان نے کہا کہ نئے قانون کے تحت پرائیویٹ جائیدادوں پر غیر قانونی قبضہ کرنے والوں کے خلاف سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں عوام کو ضلعی سطح پر تیز اور شفاف انصاف فراہم کیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ کسی کو بھی کسی دوسرے کی ملکیت پر قبضے کی اجازت نہیں دی جائے گی جھوٹی درخواستیں دینے والوں کیساتھ بھی سختی سے نمٹا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسماعیل کھاڑک نے کہا کہ پولیس قانون پر سختی سے عملدرآمد کرائے گی کسی کو نجی جائیدادوں پر غیر قانونی قبضوں کی اجازت نہیں۔ اجلاس میں اے ڈی سی آر خالد عباس سیال،اسسٹنٹ کمشنرز،ایس ڈی پی اوز، ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر اور دیگر متعلقہ افسر شریک تھے ۔