ہوٹلوں اور ریڑھیوں پر ناقص و غیر معیاری کھانے فروخت

  • ملتان
ہوٹلوں اور ریڑھیوں پر ناقص و غیر معیاری کھانے فروخت

حفظانِ صحت کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی،فوڈ اتھارٹی خاموش،کارروائی کا مطالبہ

قصبہ گجرات(نامہ نگار )ہوٹلوں پر ناقص و غیر معیاری کھانے کی فروخت، حفظانِ صحت کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی۔ قصبہ گجرات اور اس کے مضافات میں قائم بیشتر ہوٹلوں، ڈھابوں اور ریڑھیوں پر ناقص، غیر معیاری اور مضرِ صحت کھانے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور متعلقہ ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔چوکوں کے اطراف میں قائم ہوٹلوں اور کھانے کے مراکز پر صفائی کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں، برتن گندے پانی سے دھوئے جاتے ہیں جبکہ کھانے گرد آلود اور غیر صحت مند ماحول میں تیار کیے جاتے ہیں۔ قصبہ گجرات کے جمکو چوک سمیت مضافاتی علاقوں کے ہوٹلوں کی حالت بھی کچھ بہتر نہیں،گوشت، تیل اور سبزیوں کے معیار پر بھی شدید سوالات اٹھ رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان غیر معیاری کھانوں کے باعث پیٹ کی بیماریوں، بخار اور دیگر امراض میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے ۔عوامی حلقوں نے پنجاب فوڈ اتھارٹی اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان ہوٹلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے ، غیر معیاری کھانے فروخت کرنے والوں کو جرمانے اور سزائیں دی جائیں تاکہ عوام کو صحت مند خوراک میسر آ سکے اور حفظانِ صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔

 

