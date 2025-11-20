بوریوالا، ذہنی معذور شخص بستر میں آگ لگنے سے جاں بحق
آگ سگریٹ سے لگی ،جان بچانے کیلئے واش روم گیالیکن جانبر نہ ہوسکا
وہاڑی،بورے والا(خبر نگار، نمائندہ خصوصی،سٹی رپورٹر )نواحی گاؤں 110 ای بی میں ذہنی معذور شخص بستر میں آگ لگنے سے جھلس کر جاں بحق ۔تھانہ شیخ فاضل پولیس مصروف تفتیش ۔ تفصیل کے مطابق رات گئے ذہنی معذور شخص خالد حسین ولد رحمت علی انصاری اپنے گھر کے کمرے میں سگریٹ پیتے ہوئے سو گیا کہ سگریٹ سلگنے سے بستر میں آگ لگ گئی جس سے اس کا دم گھٹ گیا،جان بچانے کیلئے وہ بھاگ کر واش میں گیا لیکن جانبر نہ ہو سکا، صبح 7 بجے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے دروازہ توڑ کر اندر دیکھا اس کی لاش واش روم میں پڑی تھی ۔اطلاع ملنے پر تھانہ شیخ فاضل پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے تحصیل ہیڈ کواٹر ہسپتال منتقل کر دیا اور کارروائی شروع کردی ہے ۔