مظفرگڑھ ، پیرا فورس کی تجاوزات کیخلاف کارروائیاں جاری
خانگڑھ مین بازار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن ،تاجروں کا خراج تحسین
مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ عثمان طاہر جپہ کی ہدایت پر پیرا فورس کی تجاوزات کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔گزشتہ روز پیرا فورس مظفرگڑھ نے میونسپل کمیٹی خانگڑھ کے ہمراہ خانگڑھ مین بازار میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ اس دوران پیرا ایکٹ 2024 کے تحت مسلسل ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے والے 6 دکانداروں کو EPO نوٹس بھی جاری کیے گئے ۔علاقائی تاجروں اور اہل علاقہ نے پیرا فورس کے اس اقدام کو سراہا اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ایس ڈی ای او پیرا مظفرگڑھ حافظ خورشید ملک نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات کے مطابق تجاوزات کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں قانون کے مطابق بلا تعطل جاری رہیں گی۔پیرا فورس کا کہنا ہے کہ شہر میں قانون کی حکمرانی قائم رکھنے اور عوامی مفاد کے تحفظ کے لیے یہ کارروائیاں مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ حکام نے مزید کہا کہ تجاوزات کے خلاف مستقل بنیادوں پر نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ شہریوں کی سہولت اور مارکیٹ کی خوبصورتی برقرار رکھی جا سکے ۔