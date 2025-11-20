صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خانیوال،مضر صحت مچھلی کی فروخت عروج پکڑنے لگی، شہری بیمار

  • ملتان
ہوٹلوں پرچٹ پٹے مصالحے لگاکر ناقص وباسی مچھلی مہنگے داموں فرخت کی جاتی

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال شہر وگردونواح میں قائم ہوٹلوں میں موسم سرد ہوتے ہی غیر معیاری او رمضر صحت مچھلی کی فروخت کا کاروبار عروج پکڑ رہا ہے شہر ی مضر صحت اور ناقص مچھلی استعمال کرنے سے بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ۔تفصیل کے مطابق خانیوال شہر اور گردونواح علاقوں میں سماج دشمن عناصر موسم تبدیل ہوتے ہی ہوٹلوں میں غیر معیاری مچھلی کی فروخت کررہے ہیں، گندے تالابوں سے پکڑی جانے و الی اور دیگر اضاع سے منگوائی جانے والی غیر معیاری باسی اور مضر صحت مچھلیوں کو ہوٹلوں کے مالکان چٹ پٹے مصالحے لگاکر ناقص وباسی مچھلی مہنگے داموں فروخت کرکے شہریوں کا خون نچوڑ رہے ہیں خانیوال شہر کی سماجی ،مذہبی ،رفاعی تنظیموں کے عمائدین نے ڈی جی فوڈ اتھارٹی سے اصلاح واحوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

