صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پانچ چوریاں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

  • ملتان
پانچ چوریاں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) لڈن اور ٹھینگی کے نواح میں پانچ چوری کے واقعات میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔۔۔

نسیم آباد میں زمیندار ممتاز بشیر کھوکھر کے بھانہ سے ایک بکرا اور بکری مالیت 85 ہزار روپے کے چوری ہو گئے ۔ گورنمنٹ پرائمری سکول بڈھ غلام سے 6 سیلنگ فین، موٹر واٹر پمپ، اسٹیشنری، ہیٹر، تار بجلی، سریا اور نقدی سمیت کل مالیت ایک لاکھ دس ہزار روپے کا سامان چوری ہوا۔چک 56 بی میں یاسمین مراد کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ کرامت کی ٹربائن کاپر تار اور وارث علی کی چکی سے مختلف اجناس کے سات گٹّے چوری کیے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن