پانچ چوریاں، شہری لاکھوں کے مال وزر سے محروم
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) لڈن اور ٹھینگی کے نواح میں پانچ چوری کے واقعات میں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔۔۔
نسیم آباد میں زمیندار ممتاز بشیر کھوکھر کے بھانہ سے ایک بکرا اور بکری مالیت 85 ہزار روپے کے چوری ہو گئے ۔ گورنمنٹ پرائمری سکول بڈھ غلام سے 6 سیلنگ فین، موٹر واٹر پمپ، اسٹیشنری، ہیٹر، تار بجلی، سریا اور نقدی سمیت کل مالیت ایک لاکھ دس ہزار روپے کا سامان چوری ہوا۔چک 56 بی میں یاسمین مراد کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی۔ کرامت کی ٹربائن کاپر تار اور وارث علی کی چکی سے مختلف اجناس کے سات گٹّے چوری کیے گئے ۔