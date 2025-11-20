میپکو کی جوائنٹ فورسز نے بجلی چور گرفتار کرلئے
تونسہ سے 7افراد گرفتار، ایک کروڑ کی عدم ادائیگی پر 11ٹرانسفارمر اتارلئے
ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کی ڈسکو سپورٹ یونٹ میں شامل جوائنٹ فورسز نے تونسہ اور کبیروالہ میں بجلی چوروں اور واجبات ادا نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی۔ تونسہ میں سات افراد کو موقع پر گرفتار کر کے حوالات منتقل کیا گیا۔ اس دوران ایک کروڑ روپے سے زائد واجبات کی عدم ادائیگی اور بجلی چوری کے سدباب کے لئے 11 ٹرانسفارمرز اتارے گئے ۔سپرنٹنڈنگ انجینئر آپریشن میپکو ڈی جی خان سرکل ملک خورشید احمد اور ونگ کمانڈر ینجرز کی نگرانی میں ایکسین تونسہ ڈویژن اللہ وڑایو اور ایس ڈی او شادن لُنڈ سب ڈویژن نے مشترکہ آپریشن کے دوران سٹی شادن لُنڈ، بستی شیر گھیر، بستی زاہد والا، بستی غازی والا، بستی رحمن اور بستی ڈگر والی میں واجبات کی عدم ادائیگی پر آٹھ میٹرز اتارے ۔
رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹرز سے آپریشن کے دوران 10 لاکھ روپے وصول کیے گئے ۔ بجلی چوری کے سدباب کے لیے بستی غازی والا اور بستی ڈگر والی میں دو ٹرانسفارمرز اور 150 فٹ پی وی سی تاریں بھی اتاری گئیں۔ متعلقہ پولیس سٹیشنوں میں بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کروانے کے لئے درخواستیں بھی بھیج دی گئیں۔اسی طرح کبیروالہ ڈویژن میں بھی ڈسکو سپورٹ یونٹ، میپکو، رینجرز اور پولیس کی جوائنٹ فورسز نے گھریلو، کمرشل اور زرعی ٹیوب ویلوں کے خلاف آپریشن کیا۔ ایک کروڑ روپے واجبات کی عدم ادائیگی پر نو ٹرانسفارمرز، 39 سنگل اور تھری فیز میٹرز اتارے گئے ، جبکہ 2100 فٹ ایل ٹی کنڈکٹر اور 420 فٹ پی وی سی کنڈکٹر بھی اتارا گیا۔