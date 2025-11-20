لڈن،مختلف واقعات،ملزموں کا ایک خاتون اور مرد پر تشدد
سوٹوں اور مکے مار کر شدید زخمی کردیا،مقدمات درج ،مزید کارروائی جاری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) تھانہ لڈن کی حدود میں دو مختلف واقعات میں ملزموں نے ایک مرد اور ایک خاتون کو راستہ روک کر تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ پہلے واقعہ میں موضع کھچی کا زمیندار محمد اکرم موضع داد کمیرہ میں ندیم کمیرہ کی دکان پر جا رہا تھا کہ حامد رضا، قیصر محمود اور ان کے ساتھیوں نے اسے روک کر سوٹوں، مکوں اور ٹھڈوں سے شدید زخمی کر دیا۔ اکرم کے مطابق ملزمان اسے اغواء کر کے اپنے رشتہ داروں کی مارکیٹ کی طرف لے جانا چاہتے تھے مگر شور سن کر محمد زاہد و دیگر افراد موقع پر پہنچے تو جان بچ گئی۔ اس نے بتایا کہ ملزم اسے بارہا سنگین نتائج کی دھمکیاں دے چکے ہیں۔ چک نمبر 62 بی کی مریم بی بی سودا سلف خرید کر گھر جا رہی تھیں کہ طالب حسین، قادر، خالد حسین اور ان کے ساتھیوں نے راستہ روک کر گالم گلوچ کیا، منع کرنے پر سوٹوں کے وار سے زخمی کر دیا۔ خاتون کے مطابق زمین پر گرنے کے باوجود ملزمان ٹھڈے مارتے رہے جبکہ اسی دوران اس کی سونے کی بالیاں بھی گر گئیں جنہیں ملزمان اٹھا کر لے گئے اور واپس دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بتایا کہ ملزم اس کے 20 لاکھ روپے کے مقروض ہیں۔پولیس تھانہ لڈن نے دونوں واقعات کا الگ الگ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے ۔