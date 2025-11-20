صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گگومنڈی،قبضہ مافیا نے دوبارہ مین بازار میں جگہ گھیر لی

  • ملتان
گگومنڈی،قبضہ مافیا نے دوبارہ مین بازار میں جگہ گھیر لی

گگو منڈی (نامہ نگار)شہریوں کی شکایات پر پیرا فورس نے ایک ہفتہ قبل مین بازار میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ناجائز تھڑے ، شیڈ، تنور اور ٹھیلے ختم کر دئیے تھے جس سے بازار کشادہ ہوگیا تھا۔۔۔

، تاہم چند روز بعد ہی قبضہ مافیا نے مین بازار، لاری اڈا اور داخلی راستوں پر دوبارہ تجاوزات قائم کرلیں جس سے شہریوں کا گزرنا مشکل ہوگیا ہے ۔ ریڑھی ٹھیلے والوں کی جانب سے شکایت کرنے والے شہریوں کو بدتمیزی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے ۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر بورے والا اور پیرا فورس انچارج سے مطالبہ کیا ہے کہ بازار کے داخلی راستوں کو فوری طور پر کلیئر کرکے تجاوزات کرنیوالوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔

 

