ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف کا چڑیا گھر کا دورہ ، انتظامات کا جائزہ
سردی سے بچاؤ اور غیرقانونی شکار کی روک تھام کے لیے ہدایات بھی جاری
وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف رینجر ساؤتھ پنجاب شیخ زاہد اقبال نے وہاڑی چڑیا گھر کا اچانک دورہ کیا اور صفائی ستھرائی، جانوروں کی صحت اور مجموعی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران انہوں نے وی او واصف سے سردی کے موسم میں جانوروں اور پرندوں کی حفاظت سے متعلق تفصیلی گفتگو کی اور متعلقہ عملے کو مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ چیف وائلڈ لائف رینجر ضلع وہاڑی مہر کلیم سرفراز اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی، جنہوں نے چڑیا گھر میں جانوروں کی دیکھ بھال، صفائی اور سرپلس جانوروں سے متعلق بریفنگ دی۔ شیخ زاہد اقبال نے بیان کردہ مسائل توجہ سے سننے کے بعد انہیں ہائر اتھارٹی کے ساتھ اٹھانے کی یقین دہانی کرائی۔بعد ازاں ایڈیشنل چیف وائلڈ لائف رینجر نے ہیڈ اسلام پانڈ ایریا کا بھی دورہ کیا اور عملے کو ہدایت کی کہ غیرقانونی شکار کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اختیار کی جائے ۔ انہوں نے پانڈ ایریا میں کیے گئے انتظامات پر بھی اطمینان ظاہر کیا اور مزید بہتری کے لیے ضروری اقدامات کی تلقین کی۔