متعدد پولیس افسروں واہلکاروں کی ترقی،پروموشن بیج لگائے گئے

شجاع آباد (نامہ نگار)آئی جی پنجاب کے حکم پر عبداﷲ گل، عون عباس، راؤ ذیشان، مہتاب عالم اور سعید ملک کو انسپکٹر جبکہ ابرار بھٹہ اور شہزاد کو اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔۔۔

پولیس لائن ملتان میں ہونے والی تقریب میں سی پی او صادق ڈوگر نے ایس پی کائنات اظہر کے ہمراہ ترقی پانے والے افسروں کو بیج لگائے ۔ وہاڑی سے آئے ڈی پی او محمد افضل نے ڈی ایس پی رانا عمران ٹیپو کے ہمراہ مہتاب عالم کو رینک لگایا۔ اس موقع پر چیئرمین انجمن تحفظ حقوق شہریان راؤ محمود علی، صدر ندیم شاہ اور انسپکٹر علی رضا سمیت دیگر افراد نے ترقی پانے والے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

 

