سپورٹس گراؤنڈ اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ شروع کردیا،ڈی سی
منصوبہ پر 120ملین روپے لاگت آئے گی،وسیم حامد سندھو کا ٹی ایچ کیو کادورہ
ملتان (وقائع نگار خصوصی، لیڈی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے شہر کے اہم ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو کام کی رفتار بڑھانے اور معیاری تکمیل یقینی بنانے کی ہدایات جاری کیں۔ انہوں نے ملتان کرکٹ کلب گراؤنڈ اور سپورٹس کمپلیکس میں جاری منصوبوں کا معائنہ کیا، جس میں 88 ملین روپے مالیت کا ایم سی سی منصوبہ اور 120 ملین روپے مالیت کے سپورٹس گراؤنڈ اپ گریڈیشن پروجیکٹ شامل ہیں۔ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر عدنان نعیم نے جاری کام کی تفصیلات پر بریفنگ دی۔
ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کے لئے معیاری سہولیات فراہم کرنا انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور تمام منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کئے جائیں۔اس کے بعد وسیم حامد سندھو نے ڈی ایچ کیو شہباز شریف ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور ہسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولیات، سٹاف کی حاضری اور میڈیسن کے سٹاک کا جائزہ لیا۔ ایم ایس ہسپتال ڈاکٹر تنزیل رحمان نے ڈپٹی کمشنر کو ہسپتال کی خدمات اور انتظامات پر بریفنگ دی۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال کے ہیلپ ڈیسک کو مزید فعال بنانے ، پرچی کاؤنٹرز پر تاخیر ختم کرنے اور ہسپتال کے اطراف سے تجاوزات کے خاتمے کے لئے فوری اقدامات کرنے کی ہدایات دیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق یہ اچانک دورہ سہولیات کی معائنہ کے لئے کیا گیا، اور ہسپتال میں خدمات کو مزید بہتر بنانے کی تمام کوششیں جاری ہیں۔