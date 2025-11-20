خسرہ روبیلا مہم ،بچوں کی بروقت ویکسی نیشن انتہائی ضروری قرار
حفاظتی ٹیکوں میں ہرگز تاخیر نہ کریں،ڈی سی وہاڑی عمرانہ توقیر کی والدین سے اپیل
وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر عمرانہ توقیر نے کہا ہے کہ خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی مہم مؤثر انداز میں جاری ہے اور والدین اپنے چھ ماہ سے پانچ برس تک کے بچوں کو لازمی طور پر حفاظتی ٹیکے لگوائیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں چار لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو پچھتر بچوں کو ویکسین لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ، جبکہ مہم کے دوسرے روز چھتیس ہزار پانچ سو چھبیس بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے گئے ۔انہوں نے کہا کہ مہم انتیس نومبر تک جاری رہے گی اور شہری و دیہی علاقوں سمیت تعلیمی اداروں میں بھی عارضی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ سماجی رابطہ کار گھر گھر جا کر والدین کو بچوں کی فوری ویکسینیشن کی ترغیب دے رہے ہیں
تاکہ کوئی بچہ ویکسین سے محروم نہ رہے ۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ خسرہ بچوں میں شدید بخار، کھانسی اور نمونیا جیسی خطرناک علامات پیدا کر سکتا ہے جبکہ روبیلا حاملہ خواتین میں پیچیدگیوں اور نوزائیدہ بچوں میں پیدائشی نقائص کا سبب بن سکتا ہے ۔ اسی لیے بچوں کو بروقت حفاظتی ٹیکے لگوانا انتہائی ضروری ہے ۔انہوں نے بتایا کہ محکمہ صحت کی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں اور ہر بچے تک ویکسین پہنچانے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں۔ والدین سے اپیل ہے کہ وہ ٹیموں سے تعاون کریں تاکہ ضلع میں بچوں کو خسرہ و روبیلا جیسے امراض سے محفوظ رکھا جا سکے ۔