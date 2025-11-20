پارکوں،گرین بیلٹس کی تزئین،صفائی کی صورتحال بہتر بنانے کا حکم
فلاورپٹس میں لگے پھولوں کی گوڈی ،حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت،سموگ تدارک کی سرگرمیاں بھی جاری رکھی جائیں، ایم ڈی ہارٹیکلچرل ایجنسی کریم بخش
ملتان (وقائع نگار خصوصی)منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کریم بخش کا پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ موسم سرما بارے شجر کاری کا جائزہ لیا۔ آرٹس کونسل پارک میں ملازمین کی حاضری چیک کی۔ پھولوں کی تیاری اور کٹائی بارے مالیوں کو ہدایات جاری کر دیں ہیں۔ اس موقع پرمنیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کریم بخش نے کہا کہ شہر کے پارکوں میں صفائی کٹائی کے خصوصی اقدامات کئے جائیں سی ایم پنجاب کی واضح ہدایات میں کہ پارکوں گرین بیلٹس اور چوکوں کی تزئین و آرائش کو یقینی بنایا جائے ۔پارکوں میں آنیوالے افراد کو تازگی کا احساس ہو مالی متعدی سے ذمہ داریاں سر انجام دیں۔فلاور کارپٹس میں لگے پھولوں کی گوڈی چوکی اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے ۔اُنھوں نے مزید کہا کہ سموگ تدارک سر گرمیاں بھی جاری ہیں پارکوں اور گرین بیلٹس پر پانی کا چھڑکاؤ بھی جاری ہے موسم سرما میں عوام الناس کو پارکوں اور گرین بیلٹس پر خوبصورت نظارہ پیش آئے گا۔