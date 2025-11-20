زکریا یونیورسٹی:سکیورٹی ہائی الرٹ،ایس او پیز جاری
کیمپس کی نگرانی، داخلی و خارجی راستوں کی جانچ، سکیورٹی کی تربیت ،واک تھرو گیٹس کی فعالیت ،آنے جانیوالے افراد کی بائیو میٹرک ،سکیورٹی کیمرے فعال رکھنے کی ہدایت جامعہ کے عقبی گیٹ بند ،تمام افراد کو مرکزی دروازہ سے داخلے کی ہدایت، ٹیچرز فیکلٹی کا شدید احتجاج، گیٹ کھولنے کا مطالبہ ، سکیورٹی حکام کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا
ملتان(شاہد لودھی سے )زکریا یونیورسٹی میں سکیورٹی الرٹ جاری، عقبی گیٹ بند کردیئے گئے ،نئے ایس او پیز جاری ، روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس ارسال کرنے کاحکم تفصیل کے مطابق زکریایونیورسٹی سمیت صوبے کی تمام سرکاری و نجی یونیورسٹیوں میں سکیورٹی اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا ہے اسی سلسلے میں زکریا یونیورسٹی میں سکیورٹی الرٹ جاری کیاگیااور اس کے بعد مرکزی گیٹ کے سوائے تمام داخلی وخارجی دروازے بند کردیئے گئے اور سب افراد کو مرکزی گیٹ سے گزرنے کی ہدایت کی گئی الرٹ جاری ہونے اور گیٹ بند ہونے پر ٹیچر کمیونٹی کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا اورانہوں نے سکیورٹی حکام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔
،اور گیٹ کھولنے کا مطالبہ کیا اساتذہ کو پنجاب حکومت کی ہدایت پربھی بتایاگیا مگرگیٹ کھلنے کا مطالبہ تاحال برقرار ہے دوسری طرف پنجاب حکومت کی ہدایت پر ایچ ای ڈی نے یونیورسٹیوں میں سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لئے ایس اوپیز جاری کردیئے جن میں کیمپس کی نگرانی، داخلی و خارجی راستوں کی جانچ، سکیورٹی سٹاف کی تربیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر خصوصی زور دیا گیا ہے ۔جاری کردہ احکامات کے مطابق یونیورسٹیوں کے مرکزی دروازوں پر واک تھرو گیٹس کی فعالیت لازمی قرار دی گئی ہے جبکہ ہر آنے جانے والے فرد کی بائیو میٹرک یا شناختی تصدیق یقینی بنائی جائے گی۔ کیمپس کے حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے 24 گھنٹے ریکارڈنگ کے ساتھ فعال رکھنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے ۔دستاویز میں کہا گیا ہے کہ یونیورسٹیوں میں کام کرنے والا تمام سکیورٹی عملہ تربیتی کورسز مکمل کرے اور دوران ڈیوٹی مناسب سامان-جیسے میٹل ڈیٹیکٹر، ہینڈ ہیلڈ اسکینر اور کمیونیکیشن ڈیوائسز-استعمال کرے ۔ اس کے علاوہ کیمپس میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی مکمل چیکنگ اور رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی ہے ۔