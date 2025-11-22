صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • ملتان
ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ نے صفائی کی

وہاڑی (خبرنگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے وہاڑی خانیوال روڈ کے مرکزی قبرستان اور جناز گاہ میں صفائی، قبروں کی درستگی اور پانی کے چھڑکاؤ کا عمل مکمل کرلیا۔ شہریوں نے صفائی کے اس منظم انتظام کو قابلِ تحسین قرار دیتے ہوئے کہا کہ طویل عرصے بعد قبرستان میں اس قدر بہتر ماحول دیکھنے کو ملا ہے ۔ ہفتہ وار بنیادوں پر قبرستان کی دیکھ بھال کا فیصلہ بھی خوش آئند قرار دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے افراد کیلئے ایسے اقدامات سہولت کا باعث ہیں۔ ستھرا پنجاب پروگرام کی بدولت صفائی، قبروں کی درستگی اور جنازہ کے اطراف انتظامات میں بہتری واضح نظر آ رہی ہے ، جو قابلِ تعریف ہے ۔

 

