صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو میں ریٹائرڈ ملازمین کی سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت

  • ملتان
میپکو میں ریٹائرڈ ملازمین کی سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت

ملتان (خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایڈمن میپکو، وقاص مسعود چغتائی نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کی سہولت کے لئے تمام آڈٹ اعتراضات وقت پر ختم کئے جائیں۔۔

تاکہ مدت ملازمت مکمل کرنے والے ملازمین کو فوری طور پر واجبات فراہم کئے جا سکیں۔ انہوں نے یہ بات میپکو ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر ایچ آر ایم وجاہت بُچہ کے ہمراہ منعقدہ ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں ایڈمن اور ایچ آر ڈائریکٹوریٹ سے متعلق متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔وقاص مسعود چغتائی نے ہدایت کی کہ پنشن، گریجویٹی، میڈیکل کلیم، اوورٹائم، چھٹی کے دن کی اجرت اور ٹی اے /ڈی اے سمیت دیگر تمام واجبات ہر ماہ باقاعدگی سے ادا کئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن