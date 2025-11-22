میپکو میں ریٹائرڈ ملازمین کی سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت
ملتان (خصوصی رپورٹر)ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایڈمن میپکو، وقاص مسعود چغتائی نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ ملازمین کی سہولت کے لئے تمام آڈٹ اعتراضات وقت پر ختم کئے جائیں۔۔
تاکہ مدت ملازمت مکمل کرنے والے ملازمین کو فوری طور پر واجبات فراہم کئے جا سکیں۔ انہوں نے یہ بات میپکو ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر ایچ آر ایم وجاہت بُچہ کے ہمراہ منعقدہ ویڈیو لنک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس میں ایڈمن اور ایچ آر ڈائریکٹوریٹ سے متعلق متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔وقاص مسعود چغتائی نے ہدایت کی کہ پنشن، گریجویٹی، میڈیکل کلیم، اوورٹائم، چھٹی کے دن کی اجرت اور ٹی اے /ڈی اے سمیت دیگر تمام واجبات ہر ماہ باقاعدگی سے ادا کئے جائیں۔