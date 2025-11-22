صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں سے مزدوری، 2دکانداروں کیخلاف مقدمات درج

  • ملتان
ملتان (کرائم رپورٹر)بچوں سے مزدوری کرانے اور چلڈرن ایکٹ کی خلاف ورزی کے الزام میں قطب پور پولیس نے دو افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔ ۔۔

پولیس کے مطابق شہری ثقلین عباس نے اطلاع دی تھی کہ علاقے میں موجود د دکاندار اپنی دکانوں پر کم عمر بچوں سے مزدوری لے رہے ہیں، جو قانون کی صریح خلاف ورزی ہے ۔شکایت گزار نے پولیس کو بتایا کہ ملزم لطیف اور کاشف اپنی دکانوں پر کمسن بچوں کو مختلف کاموں پر لگا کر نہ صرف انہیں مشقت پر مجبور کر رہے تھے بلکہ ان کی عمر کے مطابق قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کئے گئے ۔

 

