ماچھیوال :قصابوں نے گوشت کے من مانے نرخ مقرر کر دئیے
ماچھیوال (نامہ نگار ) ماچھیوال اور گردونواح کے مختلف علاقوں جیسے اڈا 37پھاٹک، پکھی موڑ، ظہیر نگر، 15والہ اڈا اور جھال سیال میں قصابوں نے گوشت کے من مانے نرخ مقرر کر دیے ۔ ۔۔
تفصیلات کے مطابق سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق چھوٹا گوشت 1500 روپے فی کلو اور بڑا گوشت 700روپے فی کلو ہونا چاہیے ، تاہم قصابوں نے بڑے گوشت کو 1100 روپے فی کلو اور چھوٹے گوشت کو 2200روپے فی کلو پر فروخت جاری رکھی۔شہریوں نے بتایا کہ سرکاری ریٹ لسٹیں غائب کر دی گئی ہیں اور قصاب غیر قانونی منافع کما رہے ہیں۔ متاثرہ شہری ابراہیم، عدنان، اللہ دتہ، چوہدری خلیل، عالم شیر، آفتاب، علی رضا اور دیگر نے ڈپٹی کمشنر وہاڑی سے مطالبہ کیا کہ قصابوں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ شہری معیاری اور سستا گوشت حاصل کر سکیں۔