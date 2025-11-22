صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میلسی موبائل مارکیٹ کے صدر کی گرفتاری پر احتجاج

  • ملتان
میلسی موبائل مارکیٹ کے صدر کی گرفتاری پر احتجاج

میلسی (نامہ نگار،نمائندہ دنیا) سٹی پولیس کی جانب سے موبائل مارکیٹ کے صدر ماجد رشید مونی کی گرفتاری پر تاجر برادری سراپا احتجاج رہی۔۔

۔ تاجروں نے کہا کہ گرفتاری بلاجواز اور سیاسی وابستگی کے تناظر میں کی گئی، جو نہ صرف ناانصافی بلکہ تاجر طبقے کی توہین کے مترادف ہے ۔ موبائل مارکیٹ یونین کے رہنماؤں نے ماجد مونی کی شرافت اور قانون پسندی کو اجاگر کیا۔ تاجر برادری کے مطالبے پر پولیس نے معذرت کی اور واقعے کو غلط فہمی قرار دیا۔ احتجاج کے دوران تاجروں نے بھرپور انداز میں ردعمل ظاہر کیا۔

 

