اسسٹنٹ کمشنر نے جہانیاں کے بازاروں اور پارکوں کا دورہ کیا

  • ملتان
اسسٹنٹ کمشنر نے جہانیاں کے بازاروں اور پارکوں کا دورہ کیا

جہانیاں (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر جہانیاں فہد نور نے شہر کے مختلف بازاروں کا رات کے وقت دورہ کیا اور۔۔

 صفائی، سٹریٹ لائٹس اور سُتھرا پنجاب کے تحت صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران غیر قانونی پینا فلیکس ہٹانے کی ہدایات جاری کی گئیں جبکہ خراب یا غیر دستیاب اسٹریٹ لائٹس کی حالت پر اظہار برہمی کرتے ہوئے جلد مرمت اور تبدیلی کی ہدایات بھی دی گئیں۔اسی دوران اسسٹنٹ کمشنر نے تحصیل جہانیاں کے مختلف پارکس کا معائنہ بھی کیا، جہاں جھولوں کی خراب حالت اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ 

 

