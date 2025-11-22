صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تندور مالکان گندے پانی سے آٹا گوندھ کر روٹیاں فروخت کرنے لگے

  • ملتان
خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) خانیوال شہر کی پرانی سبز منڈی، اسلام پورہ، جسونت نگر چوک، پیپلز کالونی اور ۔۔

دیگر علاقوں میں تندور مالکان گندے پانی سے آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کر کے فروخت کر رہے ہیں، جس کے استعمال سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔تندور مالکان نے اپنے تندوروں کے ساتھ پانی کی ٹینکیاں بھی قائم کی ہوئی ہیں، جن سے برتن دھوئے جاتے ہیں اور آٹا گوندھا جاتا ہے ۔ یہ ٹینکیاں عرصہ دراز سے صاف نہیں کی گئیں، جس کے باعث ان میں پھپھندیاں اور گندگی جمع ہو چکی ہے ، اور پانی کئی ہفتوں پرانا رہتا ہے ۔ اس غیر معیاری پانی کے استعمال سے تیار شدہ روٹیاں شہریوں کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں۔

 

