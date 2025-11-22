کوٹ ادو پولیس نے مسلح شخص گرفتارکرلیا ، پسٹل برآمد
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے گشت کے دوران رحمت فلور ملز کے قریب ایک مشکوک شخص کو دیکھ کر فوری کارروائی کی۔۔۔
پولیس نے اسے قابو میں لیا اور شناخت کی تو وہ مدینہ چوک کے رہائشی عبدالرزاق بھٹہ نکلا۔ پولیس نے جامہ تلاشی کے دوران اس کی شلوار کے پائنچے سے 30بور دیسی ساخت کا پسٹل برنگ سیاہ اور میگزین سے 2زندہ گولیاں برآمد کیں۔ ملزم اسلحہ کے متعلق کوئی اجازت نامہ پیش نہ کر سکا، جس پر اسے حوالات میں بند کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔