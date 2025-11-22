صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر عنایت حسین انجم کی 19ویں گریڈ میں ترقی

  • ملتان
ڈاکٹر عنایت حسین انجم کی 19ویں گریڈ میں ترقی

وہاڑی (خبرنگار) ڈی ایچ کیو ہسپتال وہاڑی کے معروف سرجن ڈاکٹر عنایت حسین انجم کو 19ویں گریڈ میں ترقی دے کر سینئر کنسلٹنٹ سرجن مقرر کیا گیا۔۔۔

 مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے انہیں اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق جاوید، ڈاکٹر خالد محمود چوہدری، ڈاکٹر طارق محمود طاہر، ڈاکٹر عرفان چوہدری، ڈاکٹر مصعب عالم، مرکزی انجمن تاجران کے صدر ارشاد حسین بھٹی، جنرل سیکرٹری راؤ خلیل احمد، صدر کریانہ ایسوسی ایشن حاجی محمد اسلم مدنی، صدر صرافہ ایسوسی ایشن حاجی نوید اختر، کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کے صدر کاشف قریشی اور دیگر نے ڈاکٹر عنایت حسین انجم کو نیک خواہشات پیش کیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن