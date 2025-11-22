ڈاکٹر عنایت حسین انجم کی 19ویں گریڈ میں ترقی
وہاڑی (خبرنگار) ڈی ایچ کیو ہسپتال وہاڑی کے معروف سرجن ڈاکٹر عنایت حسین انجم کو 19ویں گریڈ میں ترقی دے کر سینئر کنسلٹنٹ سرجن مقرر کیا گیا۔۔۔
مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے انہیں اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر ڈاکٹر فاروق جاوید، ڈاکٹر خالد محمود چوہدری، ڈاکٹر طارق محمود طاہر، ڈاکٹر عرفان چوہدری، ڈاکٹر مصعب عالم، مرکزی انجمن تاجران کے صدر ارشاد حسین بھٹی، جنرل سیکرٹری راؤ خلیل احمد، صدر کریانہ ایسوسی ایشن حاجی محمد اسلم مدنی، صدر صرافہ ایسوسی ایشن حاجی نوید اختر، کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ کے صدر کاشف قریشی اور دیگر نے ڈاکٹر عنایت حسین انجم کو نیک خواہشات پیش کیں۔