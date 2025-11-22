میاں چنوں:پولیس مقابلے میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار
جنڈیالی بنگلہ، وجھانوالہ (نامہ نگار) میاں چنوں کے تھانہ سٹی کی حدود میں پولیس اور اشتہاری ملزم عدنان عرف دانی شاہ کے۔۔
درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ملزم عدنان عرف دانی شاہ کے خلاف متعدد مقدمات درج تھے اور وہ کافی عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔