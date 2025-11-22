صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میاں چنوں:پولیس مقابلے میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار

  • ملتان
میاں چنوں:پولیس مقابلے میں ملزم زخمی حالت میں گرفتار

جنڈیالی بنگلہ، وجھانوالہ (نامہ نگار) میاں چنوں کے تھانہ سٹی کی حدود میں پولیس اور اشتہاری ملزم عدنان عرف دانی شاہ کے۔۔

 درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس کے مطابق مقابلے کے دوران ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ملزم عدنان عرف دانی شاہ کے خلاف متعدد مقدمات درج تھے اور وہ کافی عرصے سے پولیس کو مطلوب تھا۔ زخمی ملزم کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔ پولیس نے بتایا کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ برآمد ہوا اور مزید قانونی کارروائی جاری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن