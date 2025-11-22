صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن

  • ملتان
غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن

ماچھیوال (نامہ نگار ) اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم کا غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم نے ۔۔

ماچھیوال اور گردونواح کے علاقہ میں غیر قانونی آئل ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا اور آئل ایجنسیوں کو این او سی اور دیگر قانونی تقاضے پورانہ ہونے پر سیل کر دیا گیا اور مشینری ضبط کر لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر وہاڑی انعم اکرم نے کہاہے کہ غیر قانونی آئل ایجنسیاں کسی صورت نہیں چلنے دی جائیں گی تمام پٹرول پمپ مالکان بھی قواعد وضوابط کے مطابق کام کریں بصورت دیگر سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔

 

