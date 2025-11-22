کوٹ ادو :بھکاری گرفتار بھیک کی رقم برآمد
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پنجاب اسمبلی کی جانب سے گداگری کی روک تھام کے سخت قانون منظور ہونے کے ۔۔
بعد کوٹ ادو میں پولیس نے بھکاریوں کیخلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ تھانہ صدر کوٹ ادو کی حدود میں گشت کے دوران شاہراہ عام پر ایک شخص آواز بلند کرکے بھیک مانگ رہا تھا۔ پولیس نے متعدد بار ہدایت کی کہ وہ بھیک مانگنا بند کرے ، لیکن ملزم نے عمل جاری رکھا۔ پولیس نے موقع پر اسے قابو میں کر لیا۔ شناخت کے بعد معلوم ہوا کہ ملزم چکنمبر 528ٹی ڈی اے کے اعجاز حسین چانڈیہ ہیں، جن کے دائیں ہاتھ سے بھیک کی رقم 250 روپے برآمد ہوئی۔