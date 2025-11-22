صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادو :بھکاری گرفتار بھیک کی رقم برآمد

  • ملتان
کوٹ ادو :بھکاری گرفتار بھیک کی رقم برآمد

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) پنجاب اسمبلی کی جانب سے گداگری کی روک تھام کے سخت قانون منظور ہونے کے ۔۔

بعد کوٹ ادو میں پولیس نے بھکاریوں کیخلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ تھانہ صدر کوٹ ادو کی حدود میں گشت کے دوران شاہراہ عام پر ایک شخص آواز بلند کرکے بھیک مانگ رہا تھا۔ پولیس نے متعدد بار ہدایت کی کہ وہ بھیک مانگنا بند کرے ، لیکن ملزم نے عمل جاری رکھا۔ پولیس نے موقع پر اسے قابو میں کر لیا۔ شناخت کے بعد معلوم ہوا کہ ملزم چکنمبر 528ٹی ڈی اے کے اعجاز حسین چانڈیہ ہیں، جن کے دائیں ہاتھ سے بھیک کی رقم 250 روپے برآمد ہوئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست کا خاتمہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہم رہ گئے ہمارا زمانہ چلا گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بدل دو نظام
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
پاک افغان مسئلے کا حل
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
بلدیاتی اداروں کا تحفظ اور نئے صوبے کا مطالبہ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عدلیہ کا عروج وزوال
مفتی منیب الرحمٰن