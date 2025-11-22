صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکس، لاری اڈے میں بہتر سہولیات یقینی بنانے کی ہدایت

  • ملتان
عبدالحکیم (نامہ نگار، سٹی رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر کبیروالا نے گزشتہ روز عبدالحکیم شہر کا تفصیلی دورہ کیا،۔۔

 جس میں شہر کے چھوٹے بڑے پارکس، فلٹر پلانٹس اور دیگر شہری سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ پارکس کی حالت بہتر بنائی جائے اور عوام کیلئے مزید سہولیات فراہم کی جائیں۔دورے کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے میونسپل کمیٹی کی جانب سے لاری اڈا کیلئے تجویز کردہ نئی جگہ کا معائنہ بھی کیا اور منصوبے کو شہری ضروریات کے مطابق بنانے کی ہدایات دیں۔ اس کے علاوہ موجودہ لاری اڈے کا دورہ کرتے ہوئے صفائی ستھرائی اور مسافروں کیلئے معیاری سہولیات فراہم کرنے کی سخت ہدایات جاری کیں۔

 

